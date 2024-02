Fehler haben Konsequenzen

Auf der rechten Seite haben Fehler Konsequenzen, sagte der Fraktionsvorsitzende des Fidesz im öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Zusammenhang mit Katalin Novák, die ihren Rücktritt angeboten hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Máté Kocsis sprach von einer „seltenen politischen Situation“ und sagte, Novák habe eine verantwortungsvolle Entscheidung getroffen, zurückzutreten und ihren Fehler im Zusammenhang mit der Begnadigung des stellvertretenden Leiters eines Kinderheims einzugestehen, der verurteilt worden war, weil er geholfen hatte, Kindesmissbrauch zu vertuschen. Er sagte in dem Interview, dass Nováks Rücktritt „eine klare Entscheidung“ gewesen sei, und er merkte auch an, dass Judit Varga, die die Fidesz-Liste für die bevorstehenden EP-Wahlen anführt, ebenfalls Verantwortung für ihre Rolle bei der Begnadigung übernommen habe, als sie diese während ihrer Zeit als Justizministerin gegenzeichnete.

Der Fidesz-Politiker sagte, der linke Flügel sei in der jüngsten Vergangenheit in „tausend und einen Skandal“ verwickelt gewesen, habe es aber versäumt, Verantwortung zu übernehmen. Der Vorsitzende der Demokratischen Koalition, Ferenc Gyurcsány, hätte „unter keinen Umständen in die Politik zurückkehren dürfen“. Kocsis merkte an, dass nach der Entscheidung Nováks mehrere Parteien vorgeschlagen hätten, das Staatsoberhaupt direkt zu wählen. Dies sei der Demokratischen Koalition und der Sozialistischen Partei nicht in den Sinn gekommen, als ihre Vertreter an der Regierung waren.