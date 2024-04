Budapest: Öffentliche E-Bikes ab 2026 geplant

Es ist geplant, dass die Budapester Bürger ab 2026 im Rahmen des Bubi-Systems E-Bikes ausleihen können, wobei die derzeitige Flotte verdoppelt und die Zahl der Stationen erhöht werden soll, so Gergely Karácsony, Bürgermeister der Stadt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf der Pressekonferenz an der neuen MOL-Bubi-Station am Kopaszi-Damm sagte Karácsony, dass das öffentliche Fahrradverleihsystem Bubi 3.0 ab Januar 2026 4.500 Fahrräder an mehr Verleihstationen in der Stadt zur Verfügung stellen wird.