Schwalbenpärchen nistet über dem Eingang zur Post in Marcali

Einen schönen Platz hat sich ein Schwalbenpärchen für sein Nest ausgewählt. Direkt über dem Eingang zur Post in Marcali sind die Kleinen bestens aufgehoben.





Und was man als Vogelkind da alles zu sehen und zu hören bekommt. Das macht natürlich neugierig und so guckt der Nachwuchs mit großen Augen, verbunden mit lauten Piepsen, in die neue schöne weite Welt. Lange wird es nicht mehr dauern, dann werden sie ihr Zuhause über der Post verlassen und ihren Eltern hinaus in die Natur folgen. Viel Glück, ihr kleinen Schwalbenkinder.

Foto/Text: Eva