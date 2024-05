Orbán an Selenskyj: Ungarn unterstützt jede Initiative für den Frieden

Ministerpräsident Viktor Orbán führte am Mittwoch ein Telefongespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, wie Orbáns Pressechef mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie hätten alle wichtigen Aspekte der ungarisch-ukrainischen Beziehungen besprochen, sagte Bertalan Havasi. Das Hauptthema der Gespräche sei die Frage von Krieg und Frieden gewesen, sagte er. Orbán erklärte, Ungarn sei bereit, zu jeder Initiative und zu allen Bemühungen beizutragen, die zu einer Friedensvermittlung führen könnten. Die beiden Politiker vereinbarten, dass sie weiterhin bilaterale Konsultationen abhalten werden, so Havasi. Selenskyj erklärte in den sozialen Medien nach den Gesprächen, er unterstreiche das Interesse der Ukraine an gutnachbarschaftlichen Beziehungen zu Ungarn sowie an der Entwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Energie und Logistik. Der ukrainische Präsident sagte, er habe ein „langes und bedeutungsvolles“ Gespräch mit dem ungarischen Ministerpräsidenten geführt und Orbán zur Teilnahme an einem Friedensgipfel eingeladen, der nächsten Monat in der Schweiz stattfinden soll. „Ungarns Position ist für uns wichtig, wenn es um die Annäherung an den Frieden und die gemeinsame regionale Sicherheit geht“, sagte der Präsident. Bei den Gesprächen seien auch weitere Schritte zur „Regelung aller bilateralen Fragen zum beiderseitigen Nutzen“ erörtert worden, sagte er. Selenskyj sagte, die EU-Integration der Ukraine sei ebenfalls erörtert worden, und er sei der festen Überzeugung, dass ein rascher Beitritt der Ukraine sowohl der Ukraine als auch Ungarn zugute käme.