Vogeltreff in Marcali-Boronka

Nicht ein Filmausschnitt von Alfred Hitchcock, sondern die Vorboten des Herbstes sieht man hier auf diesem schönen Foto, dass unsere Leserin Irmi Eder aus Marcali-Boronka an die Redaktion der Balaton Zeitung geschickt hat.





Unzählige Schwalben hatten sich am Wochenende angesammelt, um das schöne Gebiet um den Balaton zu verlassen. Und wie Irmi Eder mitteilt, wiederholt sich das jedes Jahr. Marcali-Boronka ist somit der Vogelsammelpunkt am südlichen Balaton. Denn auch viele Störche treffen sich hier, um die lange und anstrengende Reise in den Süden anzutreten. Kündigt sich nach den Wintermonaten endlich der Frühling an, werden sie wieder zurückkehren an den schönen Balaton und hier für entsprechend viel Nachwuchs sorgen.

Eva