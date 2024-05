Aufruf zum Künstlertreffen in Siófok

Die Stadt Siófok lädt unter dem Motto „Ecsetre fel! 2024” Amateurkünstler zu einem Treffen und Malwettbewerb nach Siófok in den Rosengarten ein. Die Veranstalter wollen damit nationalen und internationalen Künstlern die Möglichkeit geben, einerseits in der imposanten Umgebung des Balatons Bilder zu schaffen und andererseits sich selbst zu präsentieren.

Passend zum Welttag des Handwerks am 10. Juni findet das Künstlertreffen am 8. Juni 2024 von 10 bis 19 Uhr im Park Rózsakert unweit des Hafens direkt am See statt. Der Wettbewerb steht Personen ab 18 Jahren offen. Die Teilnehmer können eine unbegrenzte Anzahl eigener Kunstwerke auf dem Gelände ausstellen und während der Veranstaltung verkaufen. Die Künstler nehmen mit den vor Ort gemalten Bildern am Wettbewerb teil. Eine Jury wählt die besten Bilder aus und die Gewinner – 1., 2., 3. Platz, Sonderpreis – erhalten wertvolle Preise und überlassen ihre Werke der Stadt Siófok. Diese wird die Kunstwerke für Kommunikations- und Wohltätigkeitszwecke verwenden sowie die prämierten Bilder im Oktober 2024 in einer Ausstellung im Foyer des Emmrich Kálmán Kulturzentrums präsentieren.

Es gibt keine Teilnahmegebühren. Die Teilnahmebedingungen: es ist kein Thema vorgegeben, die Künstler wählen das Thema ihrer Werke selbst, aber es sollte einen Bezug zu Siófok oder zum Balaton haben. Die Technik ist freigestellt. Es gibt keine Beschränkung, worauf der Künstler malt, die Verwendung von Leinwand wird empfohlen. Der Maler sorgt für Leinwand, Staffelei, Pinsel, Farben, zusätzliches Malzubehör usw. selbst. Der Veranstalter stellt den Künstlern einen Tisch von 2 x 1 Meter für das Kunstwerk und die Ausstellung der mitgebrachten Bilder zur Verfügung. Außerdem sorgt er von 11 bis 17 Uhr für Mineralwasser, alkoholfreie Getränke, Kaffee, süße und herzhafte Snacks sowie für Kommunikation und Marketing während der Veranstaltung. Die Anmeldungen sind an sajto@siofok.hu zu richten. Die Anmeldungen müssen durch Ausfüllen des beigefügten Anmeldeformulars und das Akzeptieren des Reglements erfolgen. Anmeldung bis 22. Mai 2024 hier: Nevezési űrlap

Weitere Informationen:

E-Mail: sajto@siofok.hu

Telefon: 0036 (84) 504-287