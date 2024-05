Die Europäische Union sei für Ungarn kein Ziel, sondern ein Mittel, um Fortschritte zu erzielen, sagte der politische Direktor des Ministerpräsidenten am Freitag. Ungarn könne nicht aufsteigen, ohne an der EU-Zusammenarbeit teilzunehmen, aber „die EU wird Ungarns Probleme nicht lösen oder das Land aufrichten, dazu sind nur wir in der Lage“, sagte Balázs Orbán auf dem Ludovika-Festival in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er sagte, die EU-Erweiterung von 2004, als Ungarn zusammen mit neun anderen Staaten der Union beitrat, sei die „letzte Erfolgsgeschichte in der Geschichte der EU“ gewesen. Die EU selbst bezeichnete die Zeit seither als ein „Jahrzehnt voller Herausforderungen“, angesichts einer Reihe von Krisen, vom Brexit bis zum Krieg in der Ukraine, sagte er. Die 2004 beigetretenen Länder hätten enorm vom Beitritt profitiert, sagte er, fügte aber hinzu, dass diese Länder in der Folgezeit eine Phase der Ernüchterung durchgemacht hätten, als die EU „während der Wirtschaftskrise 2008-2009 kein Zauberrezept“ zur Verfügung gestellt habe. Orbán sagte, die Vertretung ungarischer Interessen in Europa sei „ein ernsthafter, täglicher politischer Kampf“. „Wenn wir unsere Stimme nicht erheben, werden sie unsere Interessen nicht berücksichtigen.“

Mit Blick auf die ungarische EU-Ratspräsidentschaft sagte er, die Schlüsselfrage werde sein, „ob Europa einen großen Krieg erlebt oder nicht“. Er betonte, dass die EU auf eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland zusteuere. Viele europäische Länder, die „anders denken als Ungarn“, setzten „alle ihnen zur Verfügung stehenden Propagandamittel“ ein, um ihre Bürger davon zu überzeugen, dass die Fortsetzung des Krieges durch die Unterstützung der Ukraine die einzige Möglichkeit sei, ihr Land zu retten, sagte er. Ungarn hingegen „wurde im 20. Jahrhundert in zwei Kriege hineingezogen, in die es nicht verwickelt werden wollte, und hat dadurch den Großteil seines Territoriums und seiner Einwohner verloren“, so Orbán. Die Ablehnung der Regierung, in den Krieg hineingezogen zu werden, „ist daher ein Axiom, das keine Kompromisse oder Nachgiebigkeit zulässt. Wir müssen diese Position beibehalten, da dies im Interesse Ungarns ist“, sagte er.