Wirtschaftsminister erörtert Vorzeigeprojekte mit ägyptischen Ministern

Wirtschaftsminister Márton Nagy hat sich mit dem ägyptischen Verkehrsminister Kamel al-Wazir und dem Minister für Handel und Industrie Ahmed Samir getroffen, um ägyptisch-ungarische Wirtschaftsprojekte zu besprechen. Nach dem Treffen erklärte Nagy, dass sich die ungarisch-ägyptischen Beziehungen dynamisch entwickeln und dass die Regierung an einer „Vertiefung und Erweiterung“ der Zusammenarbeit arbeitet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern werden durch drei Vorzeigeprojekte gestärkt, so Nagy in einer Erklärung des Ministeriums. Im Rahmen eines Abkommens über die Herstellung von 1.350 Eisenbahnwaggons hat Ungarn bereits 913 geliefert und stellt die restlichen 437 her. Das Projekt hat einen Wert von über einer Milliarde Euro, fügte er hinzu. Telekom Egypt und die ungarische 4iG kooperieren beim Bau eines Unterwasser-Telekommunikationskabels zwischen Albanien und Ägypten, sagte er. Dieses Projekt würde eine neue Verbindung zwischen Mittel- und Osteuropa und Ägypten schaffen, einen Knotenpunkt für den Datentransfer zwischen Afrika, Asien und Europa, der neue Möglichkeiten für Investitionen und Entwicklungen biete, sagte er. In der Zwischenzeit hat das ägyptische Unternehmen Elsewedy „großes Interesse“ am Bau einer neuen Gasanlage in Ungarn gezeigt, sagte er. Nagy sagte, sie sähen weiteres Entwicklungspotenzial in den Bereichen Landwirtschaft, medizinische Ausrüstung und Informationskommunikation.