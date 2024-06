Brüssel versucht, „die Friedenskräfte zu unterdrücken“ und das letzte Hindernis für den Krieg aus dem Weg zu räumen, „indem es [Ungarn] zum Schweigen bringt oder es von der Entscheidungsfindung ausschließt“, so der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó reagierte damit auf eine Bemerkung von Hadja Lahbib, der Außenministerin Belgiens, dem derzeitigen EU-Vorsitzenden, die kürzlich in einem Interview mit Politico sagte, dass das Verfahren nach Artikel 7 gegen Ungarn zu Ende geführt werden sollte, mit dem möglichen Ergebnis, dass Ungarn seine Stimmrechte entzogen werden. Szijjártó sagte, in Brüssel herrsche „Panik“, da es nur noch sechs Tage bis zu den EP-Wahlen seien. „Sechs Tage bleiben den Menschen, um den scheinbar unaufhaltsamen Pro-Kriegs-Zug davon abzuhalten, zu seinem endgültigen Ziel, einem dritten Weltkrieg, zu rasen“, sagte er und fügte hinzu, dass „die Bremse von den europäischen Menschen am 9. Juni gezogen werden kann“. „Wir brauchen eine sehr starke Unterstützung und einen großen Sieg, damit wir in den kommenden Wochen und Monaten dem Druck standhalten und uns mit Nachdruck für den Frieden und gegen die Vorbereitungen Europas auf einen dritten Weltkrieg einsetzen können“, sagte Szijjártó. „Brüssel, der liberale Mainstream, lehnt es sichtlich ab, aber die [ungarische] Regierung wird dem Druck nicht nachgeben und bald die Präsidentschaft der Europäischen Union übernehmen … und alles im Interesse des Friedens tun“, sagte er.