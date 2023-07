Nagy erörtert Wirtschaftsbeziehungen mit kuwaitischem Außenminister

Der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Márton Nagy, traf am Montag in Budapest mit dem kuwaitischen Außenminister, Scheich Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, zusammen, um wirtschaftliche Beziehungen und Bereiche der zukünftigen Zusammenarbeit zu besprechen, so das Ministerium – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy lobte Kuwait als das fünftreichste Land der Welt mit einer „vorbildlichen“ Arbeitslosenquote von 2,5 %. Das Handelsvolumen zwischen Ungarn und Kuwait erreichte im Jahr 2022 33 Millionen Dollar, und es gebe „viel Raum für Verbesserungen“, so Nagy. Neben dem Energiesektor gebe es auch in der Landwirtschaft sowie in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie Raum für Kooperationen, sagte er. Ungarische Unternehmen könnten auch von Kuwaits Plan profitieren, bis 2035 ein Finanz-, Handels- und Kulturzentrum zu werden, fügte er hinzu.