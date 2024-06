Nacht der Museen mit 2.500 Programmen an 450 Veranstaltungsorten

Die Nacht der Museen wird am 22. Juni landesweit mit 2.500 Programmen an 450 Veranstaltungsorten stattfinden, sagte ein Staatssekretär des Ministeriums für Kultur und Innovation am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Hervorgehobene Veranstaltungsorte des Festivals, das zum 22. Mal stattfindet, werden Székesfehérvár und Esztergom sein, sagte Róbert Zsigó. Neben Familien- und Kinderprogrammen wird die Nacht der Museen Filmvorführungen, interaktive Veranstaltungen, Konzerte und Folkloreprogramme bieten, sagte er. Die Organisatoren hoffen, den letztjährigen Besucherrekord von 380.000 Besuchern zu übertreffen, sagte er.