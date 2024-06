Lebensmittelversorgung und Gesundheitshilfe für Obdachlose gestartet

Im Rahmen eines 8,5-Milliarden-Forint-Programms (22 Mio. EUR) zur Versorgung von Obdachlosen mit Lebensmitteln und Gesundheitsfürsorge werden täglich durchschnittlich 4.200 Mahlzeiten an 88 Orten in ganz Ungarn verteilt, sagte ein Ministerialbeamter am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dénes Sándor Nemcsok, stellvertretender Staatssekretär im Ministerium für öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung, sagte der Presse bei der Vorstellung des Projekts, dass es auf fünf Jahre im Rahmen des Széchenyi-Plus-Plans angelegt sei und zu 90 % von der Europäischen Union und zu 10 % von Ungarn finanziert werde. Der wichtigste Teil des Programms mit dem Namen „Lebensmittelhilfe für Obdachlose“ besteht in der Bereitstellung von Mahlzeiten und damit verbundenen Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität der Obdachlosen, fügte er hinzu.