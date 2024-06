Gizellas Tokajer Aszú unter den 50 Besten des Wettbewerbs bei den Decanter World Wine Awards

Ein süßer „6 puttonyos aszú“-Wein, der 2019 vom Weingut Gizella in der Region Tokaj hergestellt wurde, ist bei den diesjährigen Decanter World Wine Awards (DWWA), einem der renommiertesten Wein- und Champagnerwettbewerbe der Welt, unter die 50 „Best in Show“-Weine gewählt worden, teilte das Weingut Kreinbacher mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der 21. DWWA-Wettbewerb mit 18.000 eingereichten Beiträgen aus 57 Ländern wurde von 250 Juroren in London bewertet, darunter 61 Masters of Wine und 20 Master Sommeliers, so Kreinbacher, der zwei Goldmedaillen gewann.

Andere Weine aus Ungarn haben 4 Platin-, 13 Gold-, 56 Silber- und 67 Bronzemedaillen gewonnen. Die 50 Weine der Best in Show müssen zunächst eine Gold- und dann eine Platinmedaille gewinnen, um in die Kategorie „Top of the Top“ aufgenommen zu werden.