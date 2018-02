Kampagne für ungarische Weine in den USA

In den USA hat das „Jahr des Aszú“ begonnen, in dessen Rahmen ungarische Weine, insbesondere die süßen Aszú-Weine ein Jahr lang verstärkt beworben werden – berichtet das Nachrichtenportal MTI.





Die Kampagne begann in der ungarischen Botschaft in Washington mit einer Weinverkostung. An der Veranstaltung nahmen namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Diplomatie und Wirtschaft in Washington teil. Zu den Gästen gehörten auch Experten aus dem Weinhandel, der Weinproduktion und auserwählte Einkäufer sowie Sommeliers.

Unter der Schirmherrschaft der Ungarischen Tourismusagentur (MTÜ) und der für die nationale und internationale Weinvermarktung verantwortlichen Gesellschaft Vinum Tokaj International (VTI) wurden sechs erlesene Weine aus der Region Tokaj vorgestellt. Die Gäste konnten die Weine der Hersteller Béres Szőlőbirtok, Chateau Dereszla, Grand Tokaj, Gróf Degenfeld Szőlőbirtok, Patrícius Borház und Royal Tokaji verkosten. Botschafter László Szabó hielt eine Rede zum Thema „Ungarn – Heimat der Kreativität“, worin er die zentrale Rolle der ungarischen Kultur, der Bräuche und Gastronomie als wichtige Vermittler des Landesimages hervorhob.

Die Weinregion Tokaj und die ausgewählten Weine wurden vom Geschäftsführer des Patrícius Weinhauses Péter Molnár vorgestellt. Der Tokajer Aszú ist der weltweit bekannteste Süßwein. Seine bis zu 500 Jahre zurückreichende Tradition und einzigartige Geschichte spielt eine tragende Rolle in der ungarischen Weinkultur. Die Herstellung von Aszú zählt zu den großen Künsten der ungarischen Winzer und der Geschmack bietet den Konsumenten ein unvergleichliches Erlebnis. Der Wein gehört zur Kategorie edelsüßer Weine bzw. Dessertweine. Er ist natursüß und wird nicht alkoholverstärkt.

Botschafter Szabó betonte, dass das Ziel der einjährigen Kampagne die Bekanntmachung und Verbreitung ungarischer Weine, insbesondere aber des Aszú und anderer süßen Weinspezialitäten auf dem nordamerikanischen Markt sei.