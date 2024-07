Richtlinien Vergleich: Ungarns iGaming Politik im Vergleich zu anderen EU Ländern

Die iGaming Regulierung ist überall in Europa ein richtiges Thema, denn es berührt wirtschaftliche, rechtliche und soziale Aspekte. Verbraucherschutz, faire Umgebung und transparente Konditionen werden dank diesen wirksamen Regulierungen meistens gewährleistet.

Ungarn befindet sich in diesem Rahmen in einer besonderen Position. Die Politik des Landes unterscheidet sich deutlich von anderen EU Nationen. Diese Unterschiede bieten einen Blick auf die politische Dynamik und die Vielfalt der Regulierungssysteme in der EU.

Damit wir Ihnen die genaue Lage von Ungarn erklären können, haben wir mit ungarischen Experten vom Glücksspielportal CasinoRIX gerechnet, die uns interessante Einzelheiten erklärt haben.

Hintergrund zu den EU iGaming Bestimmungen

Die Europäische Union ist bekannt dafür, dass sie die Spitzenreiter der iGaming Richtlinien und Bestimmungen sind, die Verbraucher schützen und einen fairen und ausgewogenen Markt gewährleisten.

Verbraucherschutz, Transparenz und faire Konditionen gehören zu den wichtigsten Grundsätzen. Die European Gaming and Betting Association (EGBA) und eine Reihe nationaler Glücksspielbehörden sind die wichtigsten Autoritäten, die für die verschiedenen Vorschriften verantwortlich sind.

Die Experten Sára Gerencsér deutet auf das Folgende: „A magyar szakértők a CasinoRIX szerencsejáték portálról szerint az EU célja, hogy biztosítsa az egyforma szabványokat az összes országban, miközben figyelembe veszi minden ország saját jogi finomságait.“

Ungarns iGaming Richtlinien

Ungarn hat sich bemüht, seine iGaming Vorschriften zu überarbeiten, was ab Januar 2023 auch eng an die EU Richtlinien angepasst wurde. Dies wurde als Reaktion auf das Urteil des EU Gerichtshofs aus dem Jahr 2018 eingeleitet, in dem festgestellt wurde, dass die bisherigen Gesetze nicht mit den EU Standards vereinbar waren.

Das staatliche Monopol auf Online Sportwetten wird durch den neuen Rechtsrahmen effektiv beseitigt, der privaten Anbietern innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) die Teilnahme erlaubt, sofern sie bestimmte Kriterien erfüllen. Dennoch hält Ungarn weiterhin ein hohes Maß an Regulierung für Online Casinos aufrecht.

Während Online Sportwetten im Rahmen des überarbeiteten Glücksspielgesetzes liberalisiert wurden, unterliegen Online Casino Spiele nach wie vor einer strengen Regulierung.

Neue Marktteilnehmer dürfen nur dann Online Casinos spielen, wenn sie entweder eine Konzession für ein landbasiertes Casino erhalten haben oder über eine solche verfügen. Dies stellt eine große Herausforderung für ausländische Investoren dar, die an einem Marktzugang interessiert sind.

Vergleich mit anderen EU Ländern

Vergleicht man die ungarischen iGaming Richtlinien mit den anderer wichtigen EU Ländern, so entstehen klare Unterschiede und Ähnlichkeiten. So hat Deutschland vor kurzem den Glücksspielstaatsvertrag 2021 umgesetzt, was zu einem stärker regulierten und offenen Markt geführt hat, bei dem der Verbraucherschutz die Priorität ist.

Im Gegensatz dazu bewahrt sich Frankreich einen starken Markt mit zahlreichen lizenzierten Anbietern. Was sich in Frankreich auszeichnet, ist das harmonische Gleichgewicht zwischen staatlicher Kontrolle und Marktfreiheit.

Das restriktive Modell Ungarns steht aber in starkem Gegensatz zu dem britischen iGaming Markt. Nicht nur ist es der stärkste iGaming Markt der Welt, sondern er wird auch fast ausschließlich von der UK Gambling Commission reguliert.

Die nationale Politik in den Mitgliedsstaaten wird von EU Richtlinien beeinflusst, darunter natürlich auch die Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR) und die Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Das Ziel dieser Richtlinien ist es, den besten Verbraucherschutz zu gewährleisten und die Standards zu harmonisieren. Die vorsichtige Haltung Ungarns gegenüber Online Casinos, trotz der Liberalisierung von Sportwetten, spiegelt sich aber in den strengen Vorschriften des Landes wider.

Politische Einflüsse auf politische Divergenzen

Das politische Klima in Ungarn ist ein wichtiger Faktor für den einzigartigen Ansatz des Landes bei der iGaming Regulierung.

Die interventionistische Haltung der Regierung ist das Ergebnis ihrer breiteren wirtschaftlichen und politischen Strategien, die die staatliche Kontrolle über kritische Branchen priorisiert.

Dies steht in krassem Gegensatz zu der eher marktorientierten und liberalen Politik, die in Ländern wie dem Vereinigten Königreich und Deutschland aktiv ist.

Die Richtlinien in Ungarn werden hauptsächlich von politischen Faktoren wie wirtschaftlichem Protektionismus und Nationalismus beeinflusst.

Fazit

Der Vergleich der iGaming Richtlinien in Ungarn und anderen EU Ländern zeigt die klare regulatorische Vielfalt. Für die Akteure in der iGaming Branche ist es unerlässlich, diese Unterschiede einzuhalten und zu verstehen, da sie sich auf die Wettbewerbsdynamik, die Compliance Anforderungen und die Marktstrategien auswirken.