Raisz: Umweltmaßnahmen müssen auch die Wettbewerbsfähigkeit stärken

Schritte, die im Interesse der Klimaneutralität, der Kreislaufwirtschaft und der Umweltziele unternommen werden, müssen auch die Wettbewerbsfähigkeit stärken, sagte die für Umweltangelegenheiten und die Kreislaufwirtschaft zuständige Staatssekretärin nach einem Treffen der für den Umweltschutz zuständigen EU-Minister am Freitag in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Beamten waren sich bei dem Treffen einig, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit des grünen Übergangs zu gewährleisten, sagte Anikó Raisz. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erwarten eine Vielzahl von globalen Umweltherausforderungen, einschließlich des Klimawandels, des Verlustes der biologischen Vielfalt und der Umweltverschmutzung, sagte Raisz. Sie sei der Meinung, dass zur Erreichung der gesetzten Ziele ein umfassender und systemischer Ansatz erforderlich sei und dass die Unterstützung nachhaltiger Investitionen in die Wirtschaftsstrategien der EU und der Mitgliedsstaaten integriert werden müsse.

Sie wies darauf hin, dass die UN-Klimakonferenz COP 29, die im November in Baku stattfindet, eines der wichtigsten internationalen Ereignisse während Ungarns sechsmonatiger EU-Ratspräsidentschaft sein wird. Die Minister betonten auf dem Budapester Treffen ihr Engagement im Kampf gegen den Klimawandel sowie die Notwendigkeit echter Pläne zur Anpassung an den Klimawandel, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, so die Ministerin. Raisz sagte, dass die Minister auch die Wettbewerbsaspekte des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft überprüften und sich auf Strategien konzentrierten, die sicherstellen, dass der Block bei den globalen Umweltschutzbemühungen führend sein und gleichzeitig wettbewerbsfähig bleiben kann.

Die Teilnehmer des Treffens seien sich einig gewesen, dass Dürreperioden die Entwicklung eines anpassungsfähigen und flexiblen Wassermanagements erforderlich machten. Die Staatssekretärin betonte auch, wie wichtig es sei, grenzüberschreitende Partnerschaften zu stärken, um die Auswirkungen der Umweltverschmutzung einzudämmen.