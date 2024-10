Ungarn: Regierung führt strengere Emissionsgrenzwerte ein

Die Regierung hat strengere Emissionsobergrenzen für krebserregende, gen- und fötusschädigende Stoffe und Schwermetalle wie Nickel, Kobalt und Mangan eingeführt, sagte die Staatssekretärin für Umwelt und Kreislaufwirtschaft, Anikó Raisz, am Dienstag dem öffentlich-rechtlichen Sender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Obergrenze für Manganemissionen wurde um ein Fünftel gesenkt, während die für Nickel und Kobalt halbiert wurde. Anlagen, die in Ungarn bereits in Betrieb sind, haben bis Januar 2028 Zeit, die neuen Grenzwerte einzuführen, während Investoren, die auf eine Genehmigung für neue Anlagen warten, diese ab 2027 einhalten müssen. Die Grenzwerte müssen eingehalten werden, sobald neue Anlagen in Betrieb genommen werden, sagte sie. Ungarn hat die EU-Grenzwerte beibehalten, aber die Regierung hat beschlossen, strengere Vorschriften einzuführen, fügte sie hinzu. Nach ungarischem Recht sind die Anlagen nun auch verpflichtet, Umweltverträglichkeitsprüfungen durchzuführen.