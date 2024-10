Hungexpo veranstaltet erste Umwelttechnologie-Messe

Auf dem Hungexpo-Messegelände in Budapest wurde am Dienstag die erste ENVIRONTEC powered by OKOINDUSTRIA Internationale Fachausstellung für Umwelttechnologie, Abfall, Wasser und Nachhaltigkeit eröffnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Geschäftsführer von Hungexpo, Gábor Ganczer, sagte, die Messe könne ein „Meilenstein“ für die Umwelttechnologiebranche in der Region werden. Anikó Raisz, die stellvertretende Staatssekretärin für Umwelt und Kreislaufwirtschaft im Energieministerium, sagte, die Messe biete eine hervorragende Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch über Nachhaltigkeitsbemühungen in Ungarn und im Ausland. Die Messe läuft noch bis Donnerstag.