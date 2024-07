Durchschnittlicher Bruttolohn in Ungarn im Mai bei 652.000 Forint

Der durchschnittliche Bruttolohn von Vollzeitbeschäftigten lag im Mai bei 652.000 Forint (1.670 EUR), was einem Anstieg von 14,8 % im Jahresvergleich entspricht, so das Statistische Zentralamt (KSH) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der durchschnittliche Nettolohn lag im Mai bei 448.700 Forint, was einem jährlichen Anstieg von 14,6 % entspricht, so das KSH. Die Reallöhne stiegen um 10,4 %. Der mediane Bruttolohn stieg um 16,9 % auf 525.000 Forint im Jahresvergleich. Die regulären Bruttolöhne (ohne Boni und andere einmalige Leistungen) betrugen im Mai durchschnittlich 607.800 Forint. Die regulären Bruttolöhne in der Wirtschaft lagen im Durchschnitt bei 609.100 Forint und im öffentlichen Sektor bei 592.900 Forint, was einem Anstieg von 14,1 % bzw. 17,5 % entspricht. Der gemeinnützige Sektor verzeichnete einen Anstieg um 19,3 % auf 636.200 Forint. Die regulären Nettolöhne beliefen sich auf 433.600 Forint, was einem jährlichen Anstieg von 14,8 % entspricht. Die Reallöhne stiegen um 10,4 % bei einem Anstieg der Einzelhandelspreise um 4,0 %. Für den Zeitraum Januar bis Mai betrugen die Bruttolöhne durchschnittlich 633.000 Forint und die Nettolöhne 421.000 Forint, was einem Anstieg von 14,2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht.

Der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik kommentierte die Daten mit den Worten, dass es den staatlichen Maßnahmen gelungen sei, die Inflation niedrig zu halten, was zu einem neunmonatigen Anstieg der Reallöhne geführt habe. Dies sei zum Teil einer „beispiellosen Vereinbarung“ zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu verdanken, die bereits im Dezember zu einer Erhöhung der Mindestlöhne geführt habe, so Sándor Czomba in einer Erklärung. Das dynamische Wachstum der Reallöhne lindere die Zurückhaltung der Verbraucher und fördere den Konsum, sagte er. Der Einzelhandel wachse seit fünf Monaten, und der Tourismus habe in der ersten Jahreshälfte um fast 8 % zugelegt, verglichen mit dem Rekordjahr 2023, fügte er hinzu.