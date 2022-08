Ungarn: Lohnwachstum bleibt zweistellig

Der durchschnittliche Bruttolohn in Ungarn ist im Juni um 15,4 % auf 503.500 Forint (1.216 EUR) gestiegen, wie das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der durchschnittliche Nettolohn für Vollzeitbeschäftigte in Unternehmen mit mindestens fünf Beschäftigten stieg im gleichen Tempo auf 334.800 Forint. Der Bruttomedianlohn stieg um 15,1 % auf 403.000 Forint. Der gesetzliche Mindestlohn in Ungarn wurde seit Jahresbeginn um mehr als 19 % angehoben, während die Gehälter vieler Beschäftigter im öffentlichen Sektor angehoben wurden, so dass das Lohnwachstum seit Januar zweistellig war. Der Reallohnzuwachs betrug 3,3 %, wobei der Verbraucherpreisindex im Juni 11,7 % betrug. Ohne die 75.100 Vollzeitbeschäftigten, die im Juni durchschnittlich 100.100 Forint brutto verdienten, lag der durchschnittliche Bruttomonatslohn in Ungarn bei 514.300 Forint.

Der durchschnittliche Bruttolohn im Unternehmenssektor, zu dem auch die staatlichen Unternehmen gehören, stieg um 14,8 % auf 512.500 Forint, ohne die geförderten Arbeitnehmer. Der durchschnittliche Bruttolohn im öffentlichen Sektor, ohne betreute Arbeitnehmer, stieg um 12,1 % auf 511.800 Forint. Im gemeinnützigen Sektor stieg der durchschnittliche Bruttolohn um 30,8 % auf 543.700 Forint, da die Beschäftigten im Bildungswesen, die früher zum öffentlichen Sektor gezählt wurden, neu eingestuft wurden.