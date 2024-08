Sziget Festival bietet mehr als 1000 Programme an 50 Veranstaltungsorten

Das diesjährige Sziget Festival in Budapest bietet mehr als 1.000 Programme mit Künstlern wie Kylie Minogue, Liam Gallagher und Martin Garrix, teilten die Organisatoren am Dienstag am Vorabend der Eröffnung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Festival findet dieses Jahr zwischen dem 7. und 12. August zum 30. Mal an 50 Veranstaltungsorten statt. Aufgrund der bisherigen Verkaufszahlen erwarten die Veranstalter ein volles Haus für das Konzert von Martin Garrix am Samstag und Fred am Montag. Laut Tamás Kádár, dem Cheforganisator der Veranstaltung, werden Besucher aus rund 100 Ländern erwartet, vor allem aus den Niederlanden, Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich und Italien. Auf der Hauptbühne werden auch Konzerte der ungarischen Künstler Beton.Hofi, Margaret Island und Azahriah stattfinden. An sechs Tagen werden insgesamt sechshundert Künstler auftreten, von denen viele aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und den USA anreisen, einige aber auch aus dem Senegal, Indien, Tansania, Neuseeland und Benin.

Die tägliche Kapazität des Festivalgeländes beträgt 95.000 Personen, davon 10-15.000 Künstler und Mitarbeiter, die restlichen 75.000-80.000 Besucher sind Eintrittskarteninhaber. Kádár sagte, dass die Durchschnittspreise für Lebensmittel auf dem Festivalgelände niedriger sein werden als im letzten Jahr und dass die Getränkepreise nominal gleich bleiben werden wie im letzten Jahr. Das Sziget-Festivalgelände wird mehrere Campingplätze und ein medizinisches Zentrum umfassen, das mit insgesamt 200 Mitarbeitern 24 Stunden am Tag Dienstleistungen anbietet.