Sziget Festival 2024 mit Fred Again, Sam Smith und Big Thief

Die Organisatoren des Sziget Festivals in Budapest gaben am Dienstag bekannt, dass 40 Künstler erwartet werden, darunter Fred Again, Martin Garrix, Sam Smith, Stormzy, Louis Tomlinson und Big Thief – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Cheforganisator Tamás Kádár sagte, die ersten Verkaufszahlen deuteten auf ein „großes Interesse“ hin und fügte hinzu, dass das Festival wie in den vergangenen Jahren „internationale Stars und neu entdeckte Talente“ präsentieren werde. Ein Konzert der alternativen elektronischen Musikgruppe Artur and Batish (Artbat), der Pop/Nudisco-Gruppe L’Imperatrice, der Crystal Fighters, Richie Hawtin, des Techno-Pioniers Honey Dijon und des Australiers Dom Dolla wird ebenfalls zu den Höhepunkten des Festivals gehören, heißt es in der Erklärung.

Die Amsterdamer ANOTR, die Waliser Tom und Ed Russell, die britischen Nia Archives, Eris Drew und Octo Octa sowie die Hamburger Meute stehen ebenso auf dem Programm wie Grandson, Liberato, Zoe Wees, Joker Out, Yard Act, Joesef, Warhaus, Argy und Ellen Allien. Das britische Urban-Punk-Duo Nova Twins, der niederländische Rapper Joost, Blondshell aus Los Angeles und Wednesday sowie der westafrikanische DJ und Produzent Amene, der norwegische Popstar Dagny und der niederländische Indie-Performer Pip Blom werden ebenfalls im Festivalprogramm des nächsten Jahres vertreten sein.

