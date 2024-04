Kylie Minogue eröffnet das Sziget Festival

Die australische Popsensation Kylie Minogue wird am Eröffnungstag des diesjährigen Sziget Festivals, Europas größtem und vielfältigstem Musikfestival, am 7. August als Headliner auf der Hauptbühne auftreten, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Kylie ist die erfolgreichste australische Künstlerin aller Zeiten mit über 80 Millionen verkauften Platten weltweit. Sie hat mit Künstlern wie Robbie Williams, Nick Cave und Dua Lipa zusammengearbeitet“, sagte Virág Csiszár, der Booking Manager des Festivals, auf einer Pressekonferenz. Auf der Hauptbühne werden bis zum Abschlusstag des Festivals am 12. August weitere Headliner wie Halsey, Liam Gallagher, Martin Garrix, Sam Smith und Fred auftreten, sagte Tamás Kádár, der Geschäftsführer des Festivals.

Acts verschiedener Genres werden an verschiedenen Veranstaltungsorten auftreten, darunter die Revolut Stage, die BOLT Party Arena, das Colosseum, der dropYard, das Global Village, der Magic Mirror, der Cirque du Sziget, das Theater, die Dance Corner und der ArtGraden sowie der Sziget Beach direkt an der Donau. Das Festival wird unter anderem auch eine fahrende Kirmes und eine Sportzone bieten, sagte er. „Der Slogan des diesjährigen, 30. Sziget-Festivals ist neu, er lautet: Free to Be…-, aber die Werte wie Akzeptanz, Liebe, Toleranz und gegenseitiger Respekt sind unverändert“, sagte Kádár. József Kardos, der Programmdirektor des Festivals, sagte, dass in diesem Jahr Künstler aus 56 Ländern zum Sziget kommen werden.