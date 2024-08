Einzelhandelsumsätze in Ungarn im Juni um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen

Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juni um 2,6 % im Jahresvergleich, so die unbereinigten Daten des Zentralen Statistikamtes (KSH) am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf der Grundlage der kalenderjahresbereinigten Daten gingen die Umsätze im Vergleich zum Vormonat um 0,1 % zurück. Der bereinigte Umsatz mit Nahrungsmitteln stieg um 3,2 %, der Umsatz mit Nicht-Nahrungsmitteln um 3,6 % und der Umsatz mit Kraftstoffen für Fahrzeuge um 0,5 %. Im Zeitraum von Januar bis Juni stieg das Volumen des Einzelhandels um 2,7 %, so das KSH. Das nationale Wirtschaftsministerium begrüßte den „sechsten ununterbrochenen monatlichen Anstieg“ des Konsums und stellte fest, dass der Umsatz der Lebensmittelgeschäfte, die 75 % des gesamten Einzelhandels ausmachen, um 4,1 % gestiegen ist.

„Die ungarischen Familien gaben im Juni insgesamt 594 Mrd. Forint [1,5 Mrd. EUR] aus, 20 Mrd. Forint mehr als im Juni letzten Jahres“, hieß es in der Erklärung des Ministeriums. Das Ministerium stellte auch einen 14%igen Anstieg des Online-Einzelhandels fest, der 7,9 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Der Aufschwung des Einzelhandels sei durch die niedrigere Inflation unterstützt worden, hieß es in der Erklärung, und die „wirksamen Maßnahmen der Regierung werden die Inflation auf einem niedrigen Niveau halten“. Die Inflation lag im Juni bei 3,7 %, wobei die jährliche Inflation der Lebensmittelpreise auf 1,1 % zurückging. „Dank des ununterbrochenen Anstiegs der Reallöhne in den letzten neun Monaten und der allmählichen Aufhebung der Vorsichtsmaßnahmen wird der Inlandsverbrauch wieder auf das frühere Niveau angehoben“, so das Ministerium.