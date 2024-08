Sziget Festival schlägt neues Kapitel auf

Das Sziget Festival beginnt ein neues Kapitel, sagte der Geschäftsführer der Veranstaltung und verwies auf die jüngste Ankündigung, dass der US-Private-Equity-Fonds KKR Superstruct Entertainment, das Unternehmen hinter verschiedenen europäischen Musikfestivals, das Sziget Festival kauft – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Tamás Kádár sagte, dass der letzte Tag des 30. Sziget am Montag mit dem Konzert von Skrillex und Fred Again… auf der Hauptbühne im Wesentlichen ausverkauft war und insgesamt 400.000 Festivalbesucher in diesem Jahr gekommen sind. Er stellte fest, dass die Zahl der im Voraus zu einem ermäßigten Preis verkauften Eintrittskarten gestiegen ist, und fügte hinzu, dass auch die Nachfrage der Ungarn zugenommen hat. Das Programm habe sich an das Durchschnittsalter der Festivalbesucher angepasst, das in den letzten zehn Jahren jünger geworden sei.

Während Kylie Minogue und Liam Gallagher ein etwas älteres Publikum anzogen, gehörten Stormzy, Bebe Rexha, Janelle Monae, Sam Smith und Raye zu den größten Stars, stellte Kádár fest. Er sagte auch, dass Sziget bestrebt sei, sowohl aufstrebende ungarische Künstler als auch etablierte Stars zu fördern und erwähnte Azahriah und Beton.Hofi, die dieses Jahr ebenfalls auf der Hauptbühne auftraten. Neben der Musik und anderen Angeboten verwies er auf verbesserte Einrichtungen und Verpflegungseinheiten, darunter Toiletten mit Wasserspülung, digitale Informationstafeln und eine größere Anzahl von Trinkbrunnen.