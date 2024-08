Semmelweis Universität in 14 Bereichen unter den Besten der Welt

Die ungarische medizinische Semmelweis Universität ist auf der von US News erstellten Liste der besten globalen Universitäten in 14 Bereichen in die Riege der weltweit besten Hochschuleinrichtungen aufgestiegen, sagte Béla Merkely, der Rektor der Universität – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Semmelweis Universität ist seit dem letzten Jahr um 12 Plätze auf Platz 31 im Bereich Herz und kardiovaskuläre Systeme aufgestiegen, sagte Merkely dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender M1 und unterstrich damit die Bedeutung des Rankings auf internationaler Ebene, da Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit die häufigste Todesursache sind. Die Universität liege in diesem Bereich vor mehreren hundert amerikanischen und europäischen Einrichtungen, darunter das Stockholmer Karolinska Institutet, die Universität Sorbonne, das King’s College London, die Boston University und die University of Washington, so Merkely. Er erwähnte auch die systematischen Entwicklungen, die in den letzten 15 Jahren an der Semmelweis Universität unternommen wurden, einschließlich der Verbesserung der Infrastruktur und der Humanressourcen in der Városmajor Klinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.