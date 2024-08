Hitzewarnung bleibt bis Sonntag in Kraft

Die Hitzewarnung „Alarmstufe Rot“ ist bis Sonntag um Mitternacht verlängert worden, sagte ein Staatssekretär des Innenministeriums am Freitag auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Rahmen dieser Maßnahme seien alle sozialen Einrichtungen verpflichtet, für Obdachlose zu öffnen, sagte Attila Fülöp. Unter solch extremen Wetterbedingungen „müssen sich alle Wohlfahrtseinrichtungen darauf konzentrieren, Leben zu retten“, sagte er. Er fügte jedoch hinzu, dass nur 77 % der Betten in den Obdachlosenunterkünften belegt seien, und verwies auf die verbleibenden Kapazitäten. Cecília Müller, die Landesamtsärztin, warnte, dass auch Kleinkinder, ältere Menschen und Menschen mit Herz-Kreislauf- oder anderen chronischen Problemen durch die Hitzewelle gefährdet seien. Die Tageshöchsttemperaturen in Ungarn werden in den kommenden Tagen voraussichtlich zwischen 37 und 39 °C liegen.