Nachgedacht: Das Warten hat ein Ende …

… und die Fans sind begeistert. Der Ball rollt wieder und zwar schon seit Freitag mit dem Beginn der DFB-Pokalspiele. Die erste Runde wird bis Montag, 19. August, ausgetragen. Und schon geht es weiter mit dem Start in die neue Bundesliga-Saison. 18 Teams werden vom 23. August bis zum 17. Mai um den Meistertitel kämpfen. Und das heuer zum 62. Mal, seit Bestehen dieses Fußball-Wettstreits. Am 28. Juli 1962 wurde sie zur Saison 1963/64 vom Deutschen Fußballbund ins Leben gerufen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Relegationsspiele sind für den 22. und 23. Mai sowie den 26. und 27. Mai 2025 vorgesehen. Insgesamt werden von allen Mannschaften bei 306 Begegnungen plus zweimal Relegation 523 Spieler eingesetzt, davon sind 271 Legionäre, also 51,8 Prozent. Laut Informationen des DFB ist Florian Wirtz von Bayer Leverkusen mit 130 Millionen Euro der Spieler mit dem höchsten Marktwert (derzeit). Bei den bekannten Gesichtern im Trainerstab gibt es, wie fast jedes Jahr, wieder einige Veränderungen. Neu in der Verantwortung stehen beim FC Bayern München Vincent Kompany, bei Borussia Dortmund Nuri Sahin, beim FC Freiburg Julian Schuster, beim VfL Bochum Peter Zeidler und beim 1. FC Union Berlin Bo Svensson. Neu in der 1. Liga sind der FC St. Pauli unter der Führung von Alexander Blessin und Holstein Kiel, trainiert von Marcel Rapp. Zum Auftakt trifft der FCB auf den VfL Wolfsburg am 23. August.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neben dem Supercup zwischen Meister Bayer Leverkusen und dem Vizemeister VfB Stuttgart, der für den 18. August anberaumt wurde, darf natürlich auch der Start in die Champions League nicht übersehen werden. Vor allem dieser Titel gilt für alle europäischen Top-Vereine als die Fußballkrone schlechthin. Los geht es am 17. September, das Finale wird am 31. Mai in der Fußball Arena in München angepfiffen. Seit 9. Juli sind bereits die Quali-Begegnungen im Gange, bis zum Start in die neue Champions League-Saison stehen dann alle gesetzten Mannschaften zur Auslosung fest.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Über Spielplan und vieles mehr können sich alle Fußballbegeisterten natürlich in den Fachzeitschriften bzw. im Internet informieren. Ich wünsche allen, die den Sport um den runden Ball besonders schätzen, tolle Begegnungen, interessante Minuten bzw. Stunden auf dem grünen Rasen, viele Tore und Fairness. Mögen die Besten gewinnen.

Bis bald,

Ihre Eva