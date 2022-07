Hitzewarnung für Ungarn bis Montag Mitternacht verlängert

Die Landesamtsärztin hat die seit Montag geltende Hitzewarnung für Ungarn bis 4. Juli 2022 um Mitternacht verlängert. Der Wetterdienst teilte auf Facebook mit, dass am späten Freitag eine Kaltfront erwartet wird, deren Auswirkungen jedoch nur in Westungarn zu spüren sein werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Zwischenzeit hat der ungarische Wetterdienst (OMSZ) in Berettyóújfalu in Ostungarn einen Rekordwert von 39,6 Grad Celsius gemessen. Der bisherige Rekord für den 30. Juni lag bei 38,9 °C in Pécs, Südungarn, im Jahr 1950.