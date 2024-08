Olympische Bronzemedaille für Sportlerin aus Keszthely

Am 3. August fand bei den Olympischen Spielen in Paris ein Finale der Pistolenschützinnen statt und es gab viel Grund zur Freude, schreibt zaol.hu. Denn die Sportschützin Veronika Major aus Keszthely war unter den Finalisten und gewann die olympische Bronzemedaille im 25-Meter-Sportpistolen-Wettbewerb der Frauen.

Die 40 Teilnehmerinnen hatten in der Qualifikation jeweils drei Serien in der Präzisions- und in der Schnellfeuerrunde zu schießen. Beim Zusammenzählen stellte sich heraus, dass Veronika Major mit 592 von 600 möglichen Ringen die beste Schützin war und damit den olympischen Qualifikations-Rekord von Rio 2016 einstellte. Die Weltmeisterin und Welt-Sportschützin des Jahres 2023, Doreen Vennekamp aus Deutschland, kam auf 583 Ringe und verpasste knapp das Finale. Unter den acht Schützinnen im Finale vertraten Veronika Major und Camille Jedrzejewski den europäischen Kontinent. Neben ihnen kämpften Schützinnen aus dem Iran, den USA, Vietnam, China, Südkorea und Indien um den Titel. Die Goldmedaille ging schließlich an Jiin Yang aus Südkorea und Silber an Camille Jedrzejewski aus Frankreich.