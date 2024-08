Budapester Universität für Technologie und Wirtschaft steigt im Shanghai-Ranking auf

Die Budapester Universität für Technologie und Wirtschaft (BME) wurde vom Academic Ranking of World Universities (ARWU) in die Gruppe 801-900 der weltweit 1.000 besten Universitäten aufgenommen und ist damit von der Gruppe 901-1.000 im letzten Jahr aufgestiegen, teilte die Universität am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die BME befindet sich nun in der gleichen Gruppe wie die CVUT in Prag, knapp vor der Technischen Universität Warschau. Die Universität verdankt ihren Aufstieg dem Nobelpreisträger Ferenc Krausz, einem ehemaligen Studenten, der die Punktezahl der Universität im Verhältnis zur Anzahl der Alumni, die hohe wissenschaftliche Auszeichnungen erhalten, erhöht hat. Im Jahr 2023 habe die BME vor allem in den Bereichen Mathematik und Ingenieurwesen geglänzt, heißt es in der Erklärung weiter.