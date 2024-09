Regierung wird Wiederaufbau des Höhlenbades Miskolctapolca unterstützen

Wirtschaftsminister Marton Nagy hat am Montag in einem Gespräch mit dem gewählten Bürgermeister der nordostungarischen Stadt Miskolc erklärt, dass die Regierung alles in ihrer Macht Stehende tun werde, um den Wiederaufbau des Höhlenbades Miskolctapolca zu unterstützen, das am Freitagabend abgebrannt war – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Schließung des stark beschädigten Bades für den Wiederaufbau gefährde nicht nur die Einnahmen aus dem Tourismus, sondern auch den Lebensunterhalt der Familien, sagte Nagy während der Gespräche mit Jozsef Toth-Szantai. Toth-Szantai sagte, dass das Heilbad umstrukturiert werde, um alle Mitarbeiter zu behalten, und dass man daran arbeite, die Touristen auf andere Bäder in der Stadt umzuleiten. Das Heilbad, das auf einem weitläufigen, begrünten Gelände rund um eine Reihe natürlicher Höhlen liegt, sei einzigartig in Europa und eine wichtige ungarische Touristenattraktion, sagten der Minister und der Bürgermeister bei den Gesprächen. In den ersten sieben Monaten des Jahres zählte das Bad 147.000 Besucher, vor der Covid-Pandemie waren es fast 300.000 Besucher im Jahr.