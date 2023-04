Von Ungarn gegründeter Kindergarten in Zahalc eingeweiht

Ungarn habe immer alles in seiner Macht Stehende getan, um beim Wiederaufbau der Ukraine zu helfen, sagte ein Regierungsvertreter am Montag bei der Einweihung eines Kindergartens in Zahalc in der Nähe von Kiew – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei der Einweihung des gut ausgestatteten Container-Kindergartens, der mit Mitteln der ungarischen Regierung unterstützt und vom Ungarischen Ökumenischen Hilfswerk koordiniert wird, begrüßte Levente Magyar die Entwicklung des Dorfes, das sich, wie er sagte, von „Ruinen und unbenutzbaren Straßen zu einer wiederbelebten, optimistischen Gemeinschaft entwickelt hat, die in die Zukunft blickt“. Die Region wurde zu Beginn des Krieges schwer beschädigt, und die ungarische Regierung arbeitet mit dem Ungarischen Ökumenischen Hilfswerk zusammen, um den Wiederaufbau der örtlichen Einrichtungen zu unterstützen, sagte er. Auch der Wiederaufbau der örtlichen Schule werde in Kürze beginnen, sagte Magyar.