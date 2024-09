Ungarns Tourismusbranche im Aufschwung

Der ungarische Tourismussektor befindet sich im Aufschwung und verzeichnet in diesem Jahr eine Rekordzahl inländischer und ausländischer Besucher, sagte der ungarische Wirtschaftsminister Marton Nagy am Dienstag auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der Touristen, die in Ungarn in Unterkünften übernachteten, lag im Zeitraum Juni-August bei fast 7 Millionen und damit um 9 % höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, so Nagy. Die Zahl der Gästeübernachtungen stieg in diesem Zeitraum um 3 % auf fast 18 Millionen, fügte er hinzu. Die Passagierzahlen am Flughafen Budapest Liszt Ferenc International erreichten Ende August 11,5 Millionen und könnten bis zum Jahresende 17,5 Millionen erreichen, was die Rekordzahl von 2019 um mehr als 1 Million übertreffen würde, sagte er. Das Frachtaufkommen am Flughafen könnte bis zum Jahresende 270 Millionen Tonnen erreichen, was zum Teil auf die Online-Einkäufe der Ungarn zurückzuführen sei, fügte er hinzu.

Nagy sagte, dass deutsche Touristen immer noch die größte Gruppe ausländischer Besucher in Ungarn ausmachen, fügte aber hinzu, dass die Zahl chinesischer Touristen zunehme. Die Zahl der chinesischen Besucher in Ungarn von Januar bis August übertraf die Zahl des gesamten letzten Jahres, sagte er. Mehr amerikanische Touristen, die viel Geld ausgeben, sind ebenfalls wichtig für den Tourismussektor, fügte er hinzu. Er sagte, die Auslastung der Hotels in Budapest liege bei über 75 %, aber es bestehe Spielraum für den Bau von mehr 3- und 4-Sterne-Hotels.

Die Ungarn, die im Sommer ins Ausland reisten, wählten am häufigsten Reiseziele in Kroatien, gefolgt von Deutschland und Frankreich, sagte er. Er fügte hinzu, dass die Auslandsausgaben der Ungarn im Vergleich zum Vorjahr um 27 % gestiegen seien. Er sagte, es werde ein Programm zur Unterstützung von Gaststätten am Balaton ausgearbeitet, die an den Wochenenden im Herbst und Winter geöffnet bleiben, um die Urlaubssaison am See zu verlängern. Er fügte hinzu, dass eine ganzjährige Tourismussaison am Balaton ein „realistisches Ziel“ sei.

Auf die Frage, ob er im Falle einer Kabinettsumbildung lieber den Posten des Zentralbankpräsidenten oder den des Leiters eines Wirtschaftsministeriums übernehmen wolle, sagte Nagy, er werde die Entscheidung des Ministerpräsidenten akzeptieren. Zum Thema Löhne sagte er, dass der Mindestlohn innerhalb von drei Jahren um 40 Prozent auf 377.000 HUF pro Monat steigen werde.