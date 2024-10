Ungarn: Zahl der ausländischen Touristen steigt im Sommer um 14 Prozent

Die Zahl der ausländischen Touristen, die Ungarn im Sommer besuchten, lag bei über 3 Millionen und damit um 14 Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte Visit Hungary, eine Abteilung der ungarischen Tourismusagentur, am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ausländische Besucher verbrachten von Juni bis August fast 8 Millionen Übernachtungen in touristischen Unterkünften, was einem Anstieg von fast 6 % gegenüber dem Basiszeitraum entspricht. Die meisten Besucher kamen aus Deutschland, gefolgt von Staatsangehörigen aus der Visegrád-Gruppe. Die Zahl der chinesischen Besucher nahm am stärksten zu und verdoppelte sich gegenüber dem vorangegangenen Sommer. Die Zahl der spanischen Besucher stieg um 63 % und die Zahl der japanischen Besucher um 42 %. Fast die Hälfte der Gästeübernachtungen ausländischer Besucher wurde an anderen Orten als in der Hauptstadt gebucht. Die Ausgaben ausländischer Touristen für Übernachtungen an diesen Reisezielen beliefen sich auf 67 Mrd. HUF. In der Hauptstadt beliefen sich ihre Ausgaben für Buchungen auf 103 Mrd. HUF.