Liszt Ferenc-Passagierzahlen klettern im ersten Quartal auf über 4 Millionen

Die Passagierzahlen am internationalen Flughafen Budapest Liszt Ferenc stiegen im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 Prozent auf über 4 Millionen, sagte Wirtschaftsminister Márton Nagy am Mittwoch in einer Mitteilung in den sozialen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Frachtumschlag auf dem Flughafen Liszt Ferenc stieg in diesem Zeitraum um 52,6 Prozent auf 95.000 Tonnen, so Nagy. Er wies darauf hin, dass Skytrax Liszt Ferenc zum zwölften Mal in Folge zum „Besten Flughafen in Osteuropa“ ernannt habe, während der Airports Council International (ACI) ihn im März als „Besten europäischen Flughafen“ in der Kategorie 15-25 Millionen Passagiere ausgezeichnet habe.