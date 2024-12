Liszt Ferenc ist der am schnellsten wachsende Flughafen Europas

Budapest Liszt Ferenc International ist der am schnellsten wachsende Flughafen Europas, sagte Wirtschaftsminister Márton Nagy bei einer Preisverleihung am späten Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei der Verleihung des Michelin-Führers sagte Nagy, dass die Passagierzahlen von Liszt Ferenc im Jahr 2024 die Marke von 18 Millionen erreichen werden. Er fügte hinzu, dass der Staat ein „gutes Geschäft“ gemacht habe, als er eine Mehrheitsbeteiligung am Betreiber des Flughafens zurückkaufte. Bis 2030 werde ein jährliches Passagieraufkommen von 20 Millionen angestrebt, und 2025 werde der erste Spatenstich für den Bau eines dritten Terminals am Flughafen erfolgen. Nagy wies darauf hin, dass der Tourismussektor fast 12 Prozent des ungarischen BIP und 10 Prozent der zentralen Haushaltseinnahmen erwirtschafte, und verwies auf staatliche Maßnahmen zur Unterstützung des Sektors, wie etwa eine Steuerbefreiung für Trinkgelder. Er würdigte das Prestige der lokalen Restaurants, die in den Michelin-Führer aufgenommen wurden.