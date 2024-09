Ungarn präsentiert sich auf der EXPO REAL als Ost-West-Brückenkopf

Ungarn wirbt auf der internationalen Immobilien- und Investitionsmesse EXPO REAL in München für seine Rolle als „Treffpunkt“ für Investitionen aus Ost und West, so die ungarische Investitionsförderungsagentur (HIPA) und der Verband der Immobilienentwickler (IFK) gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

Auf der EXPO REAL, an der über 2.000 Aussteller aus 75 Ländern teilnehmen, werden vom 7. bis 9. Oktober 2024 fast 40.000 Fachleute erwartet. Der ungarische Stand auf der Messe wird sich auf industrielle und logistische Entwicklungen konzentrieren, aber auch Wohn-, Hotel- und Büroprojekte großer lokaler Entwickler vorstellen. Wie in den Vorjahren organisiert IFK den Stand mit Unterstützung von HIPA und dem Immobilienberatungsunternehmen CBRE.

Die Hauptaussteller sind HelloParks, ein Mitglied der Futureal-Gruppe, und Innovinia, der Eigentümer des IG Park-Portfolios. INPARK, ATENOR, Biggeorge Property und GLP Hungary sind ebenfalls vertreten, während Projekte in Debrecen, Kaposvár und Pécs im Mittelpunkt stehen. HIPA-CEO István Joó wies darauf hin, dass Ungarn im vergangenen Jahr ausländische Direktinvestitionen in Rekordhöhe von über 13 Mrd. EUR angezogen habe. Der IFK-Vorsitzende Ernö Takács erklärte, dass in Ungarn Immobilienprojekte im Wert von 400 bis 500 Mio. EUR in Vorbereitung seien. Ungarn verfügt über 5.140.000 Quadratmeter moderne Industriefläche, davon mehr als 3.500.000 Quadratmeter in der Hauptstadt.