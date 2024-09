MOL unterzeichnet Abkommen zur Erschließung von Gasreserven in Aserbaidschan

Die ungarische MOL und ihre Joint-Venture-Partner haben kommerzielle Vereinbarungen über die Erschließung von Gasreserven in Aserbaidschan unterzeichnet, teilte das Öl- und Gasunternehmen am späten Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



MOL ist der drittgrößte Anteilseigner am Feld Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli (ACG), nach der Staatlichen Ölgesellschaft der Republik Aserbaidschan (SOCAR) und BP, die das Joint Venture betreibt. Nach Angaben von MOL wurden unter und über den ölproduzierenden Lagerstätten des ACG-Feldes nicht-assoziierte Gasvorkommen identifiziert. Die kommerziellen Vereinbarungen ändern den bestehenden Rahmen der ACG-Produktionsaufteilungsvereinbarung und ermöglichen es den Parteien, die Erkundung, Bewertung, Entwicklung und Produktion aus den Gasvorkommen des ACG-Feldes voranzutreiben, so MOL. Es wird davon ausgegangen, dass die nicht-assoziierten Gasressourcen des ACG-Feldes mit bis zu 4 Billionen Kubikfuß (etwa 112 Milliarden Kubikmeter) beträchtlich sind, so MOL weiter. Die Bohrung der ersten Produktionsbohrung hat bereits begonnen, und das erste Gas wird für 2025 erwartet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Darüber hinaus unterzeichneten der Vorstandsvorsitzende der MOL Group, Zsolt Hernádi, und der Vorstandsvorsitzende von SOCAR, Rovshan Najaf, in Baku eine Absichtserklärung zur Bewertung potenzieller Explorationsmöglichkeiten in der Region Shamakhi-Gobustan. Die MOL-Gruppe hält einen Anteil von 9,57 % an der ACG und einen Anteil von 8,9 % an der Pipeline Baku-Tiflis-Ceyhan.