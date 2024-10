Dürre belastet Konservenindustrie in Ungarn

Die ungarischen Konservenfabriken müssen in dieser Saison aufgrund der Trockenheit mit einer mittelmäßigen Mais- und einer schwachen Zuckererbsenernte rechnen, so die Nationale Landwirtschaftskammer (NAK) in einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage in der Branche – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Erträge dürften bei Zuckermais 14 Tonnen pro Hektar erreichen und bei Zuckererbsen bei 4,2 Tonnen pro Hektar liegen. Das schlechte Wetter hat sich auf die Qualität der Ernte ausgewirkt und wird wahrscheinlich die Produktion der Konservenindustrie verringern, so die NAK. Etwa zwei Drittel der ungarischen Zuckermaisernte und 55 % bis 60 % der Zuckererbsenernte werden in Konserven verarbeitet. In den Konservenfabriken werden jährlich etwa 200.000 Tonnen Zuckermais und 40.000 Tonnen Zuckererbsen verarbeitet. Etwa 50 % bis 60 % der ungarischen Konservenindustrieproduktion werden exportiert.