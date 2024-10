Ungarns größte Weinbar mit 40 Spitzenwinzern am Balaton eröffnet

Die Herbstkampagne von VisitBalaton365 „1000 Gründe, den Balaton im Herbst zu besuchen“ hat eine weitere Etappe erreicht. Am 2. Oktober wurde die Balaton Weinbar eröffnet mit dem Ziel, Weinliebhaber zu ermutigen, die außergewöhnliche Weinkultur und Gastronomie der Region im Herbst zu entdecken, hieß es bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Kampagne im Dobosi Birtokközpont – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Die Balaton Weinbar ist kein bestimmter Veranstaltungsort, sondern der Balaton selbst. Bislang haben sich fast 40 lokale Spitzenwinzer an der Kampagne beteiligt, die an vier langen Wochenenden ihr Sortiment präsentieren und den Besuchern Rabatte anbieten. Die Liste der Anbieter wird ständig erweitert und kann unter balatonborbar.hu eingesehen werden. Die Kampagne zielt darauf ab, den Balaton nicht nur im Sommer zu einem Reiseziel zu machen, sondern das ganze Jahr über ein gastronomisches Erlebnis zu bieten. Die Idee für das Projekt wurde durch eine in diesem Jahr durchgeführte Markenumfrage inspiriert. Die ersten 25 Begriffe, die mit dem See in Verbindung gebracht werden, beinhalten für die Ungarn keinen Wein, obwohl es in der Region sechs ausgezeichnete Weinregionen mit preisgekrönten Weinen gibt.

Die Balaton Weinbar möchte den Winzern helfen, die sich bereit erklären, von Donnerstag bis Sonntag geöffnet zu sein, und bietet den Besuchern ein Begrüßungsgetränk, einen Rabatt von 15 % auf ihre Rechnung über 10.000 Forint oder eine Flasche Wein als Geschenk nach dem Konsum. Die Stärke der Idee des Vier-Jahreszeiten-Balatons zeigt sich darin, dass die Weingüter und Weinkellereien, die sich dem Programm angeschlossen haben, gerne Gäste während der Erntezeit empfangen.

Beispielhafte Zusammenarbeit

„Der Balaton ist nicht nur ein Badeort, sondern auch eines der größten Weinanbaugebiete Ungarns“, betonte Péter Princzinger, Geschäftsführer von VisitBalaton365, bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der Kampagne. Der Experte erläuterte, warum es sich lohnt, über eine Saisonverlängerung für den Balaton zu sprechen und stellte anschließend die bisher umgesetzten Elemente der Kampagne „1000 Gründe für den Balaton“ vor.

„Die teilnehmenden Weingüter warten in der Balaton Weinbar mit einer reichhaltigen Auswahl an Herbstgetränken, Most, Federweißer, edlen Weinen und natürlich Schaumweinen auf jeden, egal ob man ein Kenner ist oder den Wein gerade erst kennenlernt“, sagte er über die neueste Etappe der Kampagne. Ihr Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich dazu zu bringen, die Weine des Balatons zu probieren, sei es als eigenständiges Programm oder im Anschluss an einen Ausflug, eine Tour oder ein Kulturprogramm. Es gibt viel zu entdecken, denn die Region hat in den letzten Jahren 600 Milliarden Forint an Entwicklungsgeldern erhalten.