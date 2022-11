Zuckermais aus Somogy

Der Speisemais aus Somogysárd ist großkörnig und honigsüß, schreibt hirbalaton.hu. Er wird vom Erzeuger Zsolt Fentős vor allem im Komitat Somogy verkauft. „In diesem Jahr begann die Mais-Saison fast zwei Wochen früher als sonst und dauerte bis Ende Oktober”, sagt der Landwirt, der wegen anhaltender Trockenheit viel wässern musste. „Die Qualität des Maises ist gut und die Maiskolben sind sehr begehrt.“

Zsolt Fentős begann vor zwölf Jahren unweit von Kaposvár mit dem Maisanbau. Damals lieferte er für andere Mais in die Hauptstadt und bekam Lust, den Anbau auf einem halben Hektar selbst auszuprobieren. Mittlerweile sind die Maisfelder auf acht Hektar angewachsen. Sein Betrieb in Somogysárd verkauft die Ernte vor Ort, beliefert Gemüsehändler und bietet sie mit Unterstützung der ganzen Familie auch auf Märkten an. Auf letzteren machte er die Erfahrung, dass Zuckermais wieder gern gekauft wird: er ist gekocht eine einfache und gesunde Mahlzeit. „Die Kunden kaufen durchschnittlich 6-8 Kolben, obwohl wir den Preis aufgrund der drastischen Preiserhöhungen bei Saatgut, Dünge- und Spritzmitteln von 200 Ft im letzten Jahr auf 300 Ft erhöhen mussten.” Der Landwirt führte weiter aus, dass es nur wenige Verarbeiter von Zuckermais in Ungarn gibt und diese den Erzeugern nur 8 Ft pro Kolben zahlen. „Das rechnet sich angesichts der stark gestiegenen Produktionskosten nicht und deshalb verkaufen wir lieber auf Märkten.”

Angaben der Agrarkammer zufolge wird im Komitat Somogy auf 172 Hektar Fläche Zuckermais angebaut. Der heimische Verbrauch ist dennoch gering: neben Frischmais werden nur 1-1,5 Kilogramm verarbeiteter Zuckermais pro Person und Jahr verzehrt. Dabei ist Ungarn Europas größter Produzent und weltweit der zweitgrößte Exporteur von Dosenmais. Mehr als die Hälfte der durchschnittlich 500 bis 600 Tausend Tonnen Ware pro Jahr wird von der Konservenindustrie verarbeitet, ein Drittel von der Kühlindustrie. Etwa 95 Prozent der in Ungarn produzierten Zuckermaisprodukte werden exportiert.