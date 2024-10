AutoWallis-Verkäufe steigen in Q1-Q3 um 4 Prozent

Der Absatz des börsennotierten Autoverkäufers AutoWallis stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Prozent auf 36.346 Fahrzeuge, wie ein am Dienstag veröffentlichter vorläufiger Bericht zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Umsatz der Großhandelssparte ging um 0,8 Prozent auf 27.245 Fahrzeuge zurück, was AutoWallis auf eine hohe Basis und Verzögerungen bei der Auslieferung durch den Suezkanal in der ersten Jahreshälfte zurückführt. Der Großhandelsbereich von AutoWallis vertritt die Marken Alpine, BYD, Dacia, Isuzu, Farizon, Jaguar, Land Rover, MG, Saab Parts, Renault, SsangYong und Opel. Die Neuwagenverkäufe der Einzelhandelsabteilung stiegen um 19,7 % auf 7.196, was durch die Übernahme von drei BMW-Händlern in Tschechien begünstigt wurde. Der Verkauf von Gebrauchtwagen kletterte um 31,8 % auf 1.905. Das Autovermietungsgeschäft von AutoWallis verzeichnete in Q1-Q3 157.042 Vermiettage, ein Plus von 3,8 %. Die Mietflotte verringerte sich um 1,6 Prozent auf 3.853 Fahrzeuge. Die Mechaniker von AutoWallis fakturierten 151.050 Stunden, ein Anstieg um 13,8 %.