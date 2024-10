Fast 1.000 Haushalte schließen subventionierte Investitionen in Solaranlagen ab

Wie das Energieministerium am Dienstag mitteilte, haben fast 1.000 Haushalte die durch Subventionen geförderten Investitionen in Solaranlagen und Batteriespeicher abgeschlossen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es wird erwartet, dass die im Rahmen des Programms zur Verfügung stehenden Subventionen in Höhe von 105,8 Mrd. HUF Investitionen in mehr als 20.000 Haushalte unterstützen werden. Im Rahmen des Programms, das Anfang 2024 anlief, können Haushalte bis zu 5 Mio. HUF an Fördermitteln beantragen, die zwei Drittel der Investitionskosten abdecken. Mehr als 283.000 Haushalte in Ungarn verfügen über Solaranlagen.