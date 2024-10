Änderungen der Regeln für kurzfristige Vermietung betreffen nur die Hauptstadt

Die zweijährige Aussetzung der Erteilung von Genehmigungen für Kurzzeitvermietungen und die Erhöhung der Zimmersteuer für Airbnb-ähnliche Aktivitäten betreffen nur die Hauptstadt, nicht aber andere Orte, teilte die Ungarische Tourismusagentur am Dienstag auf Anfrage der Presse mit. „Die Maßnahmen werden sich weder jetzt noch in Zukunft auf andere Orte in Ungarn auswirken“, so die Agentur – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Leiter der Ungarischen Tourismusbehörde, László Könnyid, wies darauf hin, dass die Hauptstadt im vergangenen Jahr mit 14.200.000 Gästeübernachtungen an der Spitze des Landes gestanden habe. An zweiter Stelle lag Siófok am Balaton mit 1.117.497 Übernachtungen, gefolgt von den Kurorten Hajdúszoboszló (1.111.620) und Héviz (1.068.724).