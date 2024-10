Japans R+I bestätigt Ungarns Investment-Grade-Rating

Die japanische Ratingagentur R+I hat Ungarns Investment-Grade-Rating mit stabilem Ausblick bestätigt, sagte Finanzminister Mihály Varga am Dienstag in einer Videobotschaft in den sozialen Medien – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

R+I prognostiziert für Ungarn mittelfristig ein stärkeres Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig sinkendem Haushaltsdefizit und abnehmender Staatsverschuldung, so Varga. Trotz des unsicheren internationalen Umfelds und der schwachen deutschen Wirtschaft erwarten die R+I-Analysten hohe Exporte, Reallohnzuwächse und einen steigenden Konsum in Ungarn, fügte er hinzu. Die Ratingagenturen haben Ungarn nach mehr als 20 planmäßigen Überprüfungen seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine in der Kategorie „Investment Grade“ belassen, so Varga. Die drei großen Rating-Agenturen stuften Ungarn zwei Stufen höher ein als vor zehn Jahren, fügte er hinzu.