Nach der Sommerblüte sind sie derzeit wieder emsig am Werkeln, die fleißigen Bienchen im Zentrum von Marcali. Die Herbst- und Winterbepflanzung steht an. An allen Ecken und Enden wird gegraben, ausgeputzt, fein gemacht für die nächste Generation von Blumen, Gräsern und Grünzeug. Wie jedesmal helfen eine große Anzahl von freiwilligen Gartlern mit, die schöne Stadt in der Nähe des Balatons zu einem bunten Bild zu gestalten.





Noch sind sie nicht ganz fertig, die emsigen Frauen die Flora in die Rabatten zu bringen. Aber in wenigen Tagen wird das Zentrum von Marcali in herbstlicher Kulisse zu bewundern sein. Ob die neue Anpflanzung den kommenden Winter übersteht, wird sich zeigen. Und wenn sich das Weihnachtsfest ankündigt, geht die Dekoration in die nächste Runde. Aber bis dahin ist noch etwas Zeit, aber die Vorfreude auf die Planung ist sicherlich schon vorhanden. Auch wir freuen uns auf einen bunten Herbst und schön geschmücktes Weihnachten in Marcali.

Text/Fotos: Eva