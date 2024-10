Durchschnittlicher Stundenlohn für Arbeiter steigt im 3. Quartal um 13,1 Prozent

Der durchschnittliche Bruttostundenlohn für Arbeiter in Ungarn stieg im dritten Quartal um 13,1 % auf 2.098 Forint im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie eine Analyse des Personalvermittlungsunternehmens Trenkwalder and Moore Hungary zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Stundenlohn lag in den meisten Regionen zwischen 2.050 und 2.200 HUF, im Südwesten des Landes jedoch unter 2.000 HUF und in der Hauptstadt über 2.900 HUF. Die Analyse basierte auf den Lohndaten von fast 7.000 Arbeitnehmern. Der gesetzliche Bruttostundenmindestlohn in Ungarn beträgt 1.874 HUF für Facharbeiter und 1.534 HUF für ungelernte Arbeiter.