MFB und MVM starten Optimum-Förderprogramm zur Senkung der Energiekosten für Unternehmen

Die Ungarische Entwicklungsbank (MFB) und MVM Optimum haben eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, um die Energiekosten ungarischer Unternehmen zu senken und ihren Energieverbrauch zu optimieren. Im Rahmen dieser Vereinbarung können ungarische Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe „zusätzliche“ Bareinnahmen aus zertifizierten Energieeinsparungen erhalten, die durch Energieeffizienz-Investitionen erzielt wurden, teilten die beiden Organisationen am Montag in einer gemeinsamen Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Den Angaben zufolge wird der von MFB und MVM Optimum gemeinsam entwickelte Dienst Unternehmen, die an dem Programm für grüne Kredite der MFB teilnehmen, zusätzliche Unterstützung bieten. Der Kern der Zusammenarbeit besteht darin, dass MVM Optimum als Mitglied der MVM Gruppe und offizieller Partner der Ungarischen Entwicklungsbank kostenlose Beratung und finanzielle Unterstützung für grüne Investitionen anbietet.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Durch das Energy Efficiency Obligation Scheme (EES) und die zertifizierten Energieeinsparungen (CERs) aus Energieeffizienz-Investitionen kann der Kunde, der eine Finanzierung im Rahmen des MFB-Kreditprogramms für Energieeffizienz erhält, finanzielle Unterstützung von MVM Optimum erhalten, ohne dass die hohen Kosten für die Zertifizierung der Energieeinsparungen oder die Schwierigkeit, diese zu verkaufen, anfallen. Die zusätzlichen Einnahmen, die durch diese einzigartige Zusammenarbeit generiert werden, können die Kosten für Energieeffizienz-Investitionen im Nachhinein um bis zu 10-20 Prozent reduzieren, so die Erklärung.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Károly Mátrai, CEO der MVM Group, betonte in der Erklärung, dass die MVM Group eine Schlüsselrolle bei der Erreichung der ungarischen Dekarbonisierungsziele spiele und sich dem grünen Übergang verpflichtet fühle. Der Eckpfeiler ihrer Strategie bis zum Jahr 2035 besteht darin, aktiv zur Entwicklung der Energieeffizienz in ungarischen Unternehmen beizutragen. Damit nachhaltiges Wirtschaften nicht nur eine Option, sondern Realität wird, müssen sie bei der Nutzung energieeffizienter Lösungen unterstützt werden. Levente Sipos-Tompa, Vorsitzender und CEO der MFB Zrt. sagte in der Erklärung, dass Energie in der Kostenstruktur von Unternehmen auf europäischer Ebene eine bedeutende Rolle spielt. Im Einklang mit ihrer Hauptaufgabe zielt die MFB darauf ab, Unternehmen zu unterstützen, indem sie Programme und Möglichkeiten anbietet, die es ihnen ermöglichen, in einem vorhersehbaren und wettbewerbsfähigen Umfeld zu operieren und so Möglichkeiten für Entwicklungs- und Investitionspläne zu schaffen.