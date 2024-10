Gedenken an den 23. Oktober 1956

Am 21. Oktober 2024 organisierte die Audi Hungaria Deutsche Schule Győr in Zusammenarbeit mit der Konrad Adenauer Stiftung Ungarn und dem Nationalen Gedenkkomitee (NEB) anlässlich des Nationalfeiertages am 23. Oktober eine Filmvorführung und eine Podiumsdiskussion an der Schule.





Der Film mit dem Titel „Das schweigende Klassenzimmer“ basiert auf historischen Ereignissen und handelt von einer Schulklasse in der DDR, die im Oktober 1956 als Zeichen ihrer Solidarität gegenüber der ungarischen Revolution mit einer Schweigeminute der Ereignisse gedachte, wodurch sie in einen schwerwiegenden Konflikt mit den Behörden und dem System gerieten.

Hauptperson und Gast der Veranstaltung war Karsten Köhler, der Klassensprecher der im Film gezeigten damaligen Abiturklasse war, und den Schülerinnen und Schülern als authentischer Zeitzeuge von seinen persönlichen Erfahrungen und den tiefgreifenden Konsequenzen der Geschehnisse erzählte. Im Laufe des Gesprächs berichtete er auch davon, dass die meisten seiner Klassenkameraden in der Folge der Vorkommnisse in die BRD geflüchtet sind. Im Rahmen der Podiumsdiskussion hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, Fragen zu stellen und so Einblick in eine Epoche zu gewinnen, die für die heutige Generation schon Historie ist.